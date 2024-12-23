Наталья Фомина
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Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Наталья Фомина
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 52
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 101
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 11
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 101
01 | Василий Никитин: 53 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Наталья Фомина: 52 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Дарья Никитина: 45 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сестра [1]
04 | Фрол Васильев: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Настасья Казмина: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [4]
06 | Александра Фролова: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
07 | Егор Фролов: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [4]
08 | Хритинья Фролова: 2 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
09 | Алексей Васильев: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Олимпиада Максимова: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [9]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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