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Василий Никитин

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Василий Никитин
Пол
муж
Возраст (лет)
53
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
глава
Номер семьи
101
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 11
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 101
01 | Василий Никитин: 53 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Наталья Фомина: 52 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Дарья Никитина: 45 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сестра [1]
04 | Фрол Васильев: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Настасья Казмина: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [4]
06 | Александра Фролова: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
07 | Егор Фролов: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [4]
08 | Хритинья Фролова: 2 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
09 | Алексей Васильев: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Олимпиада Максимова: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [9]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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