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Михаил Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Михаил Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
99
Номер в семье
3
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 10об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 99
01 | Антип Никифоров: 63 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
01 | Иван Иванов: 44 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Епифан Антипов: 37 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
02 | Стефанида Елисеева: 47 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Михаил Иванов: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Семен Антипов: 35 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Дарья Зотова: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Татьяна Иванова: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Неонила Иванова: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Олимпиада Епифанова: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
06 | Ирина Епифанова: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
07 | Наталья Иванова: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
08 | Кассиан Семенов: 7 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
09 | Соломония Семенова: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
10 | Ксения Филиппова: 34 года | солдатка -
11 | Григорий Антонов: 17 лет | сын [10]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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