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Ксения Логинова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Ксения Логинова
Пол
жен
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
сноха [1]
Номер семьи
98
Номер в семье
8
Сословие
солдатка
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 10об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 98
01 | Филипп Иванов: 64 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Аннна Иеремнева: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Матфей Филиппов: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Марья Герасимова: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Евдокия Матвеева: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Матрона Филиппова: 12 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Пелагея Филиппова: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
08 | Ксения Логинова: 33 года | солдатка - сноха [1]
09 | Феодар Онисимов: 10 лет | сын [8]
10 | Агафья Онисимова: 7 лет | дочь [8]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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