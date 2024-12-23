Матфей Филиппов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Матфей Филиппов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1845
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 98
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 10об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 98
01 | Филипп Иванов: 64 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Аннна Иеремнева: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Матфей Филиппов: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Марья Герасимова: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Евдокия Матвеева: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Матрона Филиппова: 12 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Пелагея Филиппова: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
08 | Ксения Логинова: 33 года | солдатка - сноха [1]
09 | Феодар Онисимов: 10 лет | сын [8]
10 | Агафья Онисимова: 7 лет | дочь [8]
Примечание: от 2-го брака
- Дополнительная информация в записи
- от 2-го брака
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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