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Аннна Иеремнева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Аннна Иеремнева
Пол
жен
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
98
Номер в семье
2
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 10об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 98
01 | Филипп Иванов: 64 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Аннна Иеремнева: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Матфей Филиппов: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Марья Герасимова: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Евдокия Матвеева: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Матрона Филиппова: 12 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Пелагея Филиппова: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
08 | Ксения Логинова: 33 года | солдатка - сноха [1]
09 | Феодар Онисимов: 10 лет | сын [8]
10 | Агафья Онисимова: 7 лет | дочь [8]
Примечание: от 2-го брака
Дополнительная информация в записи
от 2-го брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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