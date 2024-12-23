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Василий Лукьянов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Василий Лукьянов
Пол
муж
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1821
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
97
Номер в семье
2
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 10об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 97
01 | Евдокия Иванова: 76 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Василий Лукьянов: 50 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Параскева Филиппова: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Герасим Васильев: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
05 | Стефанида Филимонова: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [4]
06 | Агафья Герасимова: 6 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
07 | Семен Герасимов: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [4]
08 | Мартин Герасимов: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [4]
09 | Тимофей Васильев: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
10 | Ксения Захарова: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [9]
11 | Александр Васильев: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
12 | Ксения Николаева: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [11]
13 | Марфа Васильева: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
14 | Ефим Васильев: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
15 | Ермил Васильев: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
16 | Феодар Васильев: 7 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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