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Илья Михайлов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Илья Михайлов
Пол
муж
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1845
Номер семьи
95
Номер в семье
5
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 95
01 | Афанасий Михайлов: 38 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Устинья Васильева: 33 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Ульяна Афанасьева: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
04 | Афанасий Афанасьев: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Илья Михайлов: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
Примечание: холост
Дополнительная информация в записи
холост
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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