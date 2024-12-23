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Настасья Аксенова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Настасья Аксенова
Пол
жен
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
87
Номер в семье
3
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 9об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 87
01 | Аксен Иванов: 32 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Васса Ульянова: 31 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Настасья Аксенова: 9 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
04 | Татьяна Аксенова: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Онисим Аксенов: 4 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Феодар Аксенов: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Василий Аксенов: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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