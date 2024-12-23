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Марфа Ефимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Марфа Ефимова
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1868
Родственная связь
дочь [9]
Номер семьи
85
Номер в семье
10
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 9об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 85
01 | Венедикт Петров: 66 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Ирина Лукина: 61 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Феодот Венедиктов: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Агафья Савельева: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Пелагея Феодотова: 8 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Иосиф Федотов: 4 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
07 | Зиновий Феодотов: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
08 | Софья Феодотова: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
09 | Степанида Лукьянова: 26 лет | солдатка -
10 | Марфа Ефимова: 3 года | дочь [9]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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