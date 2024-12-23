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Агафья Савельева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Агафья Савельева
Пол
жен
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
85
Номер в семье
4
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 9об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 85
01 | Венедикт Петров: 66 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Ирина Лукина: 61 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Феодот Венедиктов: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Агафья Савельева: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Пелагея Феодотова: 8 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Иосиф Федотов: 4 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
07 | Зиновий Феодотов: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
08 | Софья Феодотова: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
09 | Степанида Лукьянова: 26 лет | солдатка -
10 | Марфа Ефимова: 3 года | дочь [9]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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