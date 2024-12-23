Венедикт Петров
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Венедикт Петров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 66
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 85
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 9об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 85
01 | Венедикт Петров: 66 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Ирина Лукина: 61 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Феодот Венедиктов: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Агафья Савельева: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Пелагея Феодотова: 8 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Иосиф Федотов: 4 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
07 | Зиновий Феодотов: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
08 | Софья Феодотова: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
09 | Степанида Лукьянова: 26 лет | солдатка -
10 | Марфа Ефимова: 3 года | дочь [9]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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