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Гликерия Потапова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Гликерия Потапова
Пол
жен
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
жена [8]
Номер семьи
84
Номер в семье
9
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 9об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 84
01 | Михаил Прохоров: 61 год | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Марья Зиновьева: 53 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена
03 | Иван Никитин: 28 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
04 | Мавра Евдокимова: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Василий Иванов: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Антон Иванов: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
07 | Марья Иванова: , 5 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
08 | Виктор Михайлов: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Гликерия Потапова: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [8]
10 | Кассиан Михайлов: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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