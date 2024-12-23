Гликерия Потапова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Гликерия Потапова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1851
- Родственная связь
- жена [8]
- Номер семьи
- 84
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 9об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 84
01 | Михаил Прохоров: 61 год | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Марья Зиновьева: 53 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена
03 | Иван Никитин: 28 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
04 | Мавра Евдокимова: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Василий Иванов: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Антон Иванов: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
07 | Марья Иванова: , 5 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
08 | Виктор Михайлов: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Гликерия Потапова: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [8]
10 | Кассиан Михайлов: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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