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Ксения Антонова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Ксения Антонова
Пол
жен
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1821
Родственная связь
глава
Номер семьи
83
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 9
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 83
01 | Ксения Антонова: 50 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Казьма: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Февронья: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
04 | Параскева Филиппова: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
05 | Андрей Казьмин: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
06 | Анна Казьмина: 0 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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