Феодар Трофимов
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Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Феодар Трофимов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1861
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 81
- Номер в семье
- 3
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 9
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 81
01 | Марина Михайлова: 34 года | солдатка - глава
02 | Матфей Трофимов: 12 лет | сын [1]
03 | Феодар Трофимов: 10 лет | сын [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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