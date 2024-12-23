Матфей Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатфей Трофимов

Матфей Трофимов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Матфей Трофимов
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
81
Номер в семье
2
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 9
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 81
01 | Марина Михайлова: 34 года | солдатка - глава
02 | Матфей Трофимов: 12 лет | сын [1]
03 | Феодар Трофимов: 10 лет | сын [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.