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Марина Михайлова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Марина Михайлова
Пол
жен
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
глава
Номер семьи
81
Номер в семье
1
Сословие
солдатка
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 9
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 81
01 | Марина Михайлова: 34 года | солдатка - глава
02 | Матфей Трофимов: 12 лет | сын [1]
03 | Феодар Трофимов: 10 лет | сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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