Филипп Иларионов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Филипп Иларионов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1863
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 80
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 9
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 80
01 | Иларион Максимов: 31 год | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Анна Филиппова: 33 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Андрей Иларионов: 12 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Филипп Иларионов: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Степан Иларионов: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Феодот Иларионов: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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