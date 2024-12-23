Карп Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарп Никифоров

Карп Никифоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Карп Никифоров
Пол
муж
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
глава
Номер семьи
76
Номер в семье
1
Сословие
отставный солдат
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 9
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 76
01 | Карп Никифоров: 51 год | отставный солдат - глава
02 | Евдокия Иеремнева: 54 года | жена [1]
03 | Иван Карпович: 29 лет | сын [1]
04 | Елена Агафонова: 27 лет | жена [3]
05 | Мирон Иванов: 6 лет | сын [3]
06 | Тимофей Иванов: 1 год, 6 месяцев | сын [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.