Домна Алексеева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Домна Алексеева
- Пол
- жен
- Возраст (месяцев)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1871
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 75
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 75
01 | Потап Аксенов: 48 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Настасья Иванова: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Алексей Потапов: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Настасья Иванова: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Павел Алексеев: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Лукия Алексеева: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
07 | Домна Алексеева: 0 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
08 | Феодар Потапов: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Марья Нилова: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [8]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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