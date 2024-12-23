Алексей Потапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Потапов

Алексей Потапов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Алексей Потапов
Пол
муж
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
75
Номер в семье
3
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 75
01 | Потап Аксенов: 48 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Настасья Иванова: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Алексей Потапов: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Настасья Иванова: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Павел Алексеев: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Лукия Алексеева: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
07 | Домна Алексеева: 0 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
08 | Феодар Потапов: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Марья Нилова: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [8]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.