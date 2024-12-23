Аксен Михайлов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Аксен Михайлов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 77
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 74
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 74
01 | Аксен Михайлов: 77 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Прокопий Аксенов: 39 лет | в бессрочном отпуске рядовой - сын [1]
03 | Васса Антонова: 41 год | жена [2]
04 | Диомид Прокопиев: 20 лет | сын [2]
05 | Фекла Семенова: 21 год | жена [4]
06 | Сергей Прокопиев: 18 лет | сын [2]
07 | Онисим Прокопиев: 12 лет, 6 месяцев | сын [2]
Примечание: вдов
- Дополнительная информация в записи
- вдов
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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