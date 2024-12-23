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Аксен Михайлов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Аксен Михайлов
Пол
муж
Возраст (лет)
77
Год рождения вычисленный
1794
Родственная связь
глава
Номер семьи
74
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 74
01 | Аксен Михайлов: 77 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Прокопий Аксенов: 39 лет | в бессрочном отпуске рядовой - сын [1]
03 | Васса Антонова: 41 год | жена [2]
04 | Диомид Прокопиев: 20 лет | сын [2]
05 | Фекла Семенова: 21 год | жена [4]
06 | Сергей Прокопиев: 18 лет | сын [2]
07 | Онисим Прокопиев: 12 лет, 6 месяцев | сын [2]
Примечание: вдов
Дополнительная информация в записи
вдов
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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