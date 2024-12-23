Савватий Васильев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Савватий Васильев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1869
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 73
- Номер в семье
- 5
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 73
01 | Василий Дорофеев: 40 лет | отставный солдат - глава
02 | Ирина Иванова: 21 год | жена [1]
03 | Параскева Васильева: 18 лет | дочь [1]
04 | Ирина Васильева: 12 лет | дочь [1]
05 | Савватий Васильев: 2 года | сын [1]
Примечание: от 3-го брака
- Дополнительная информация в записи
- от 3-го брака
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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