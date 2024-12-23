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Параскева Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Параскева Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
73
Номер в семье
3
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 73
01 | Василий Дорофеев: 40 лет | отставный солдат - глава
02 | Ирина Иванова: 21 год | жена [1]
03 | Параскева Васильева: 18 лет | дочь [1]
04 | Ирина Васильева: 12 лет | дочь [1]
05 | Савватий Васильев: 2 года | сын [1]
Примечание: от 1-го брака
Дополнительная информация в записи
от 1-го брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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