Хритинья Васильева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Хритинья Васильева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1867
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 72
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 72
01 | Алексей Дорофеев: 48 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Мелания Григорьева: 45 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Василий Алексеев: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Елисавета Васильева: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Хритинья Васильева: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Евдокия Васильева: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
07 | Агафья Васильева: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
08 | Захар Васильев: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
09 | Яков Алексеев: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Матрона Васильева: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [9]
11 | Ксенофонт Алексеев: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
12 | Агафья Алексеева: 15 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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