Тимофей Маркианович
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Тимофей Маркианович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1862
- Родственная связь
- сын
- Номер семьи
- 71
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 71
01 | Маркиан Семенов: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Мелания Федорова: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена
03 | Агафон Маркианович: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын
04 | Тимофей Маркианович: 9 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын
05 | Елисавета Маркиановна: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - дочь
06 | Иларион Семенов: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
07 | Пелагея Мокеева: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [6]
08 | Гавриил Иларионов: 8 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [6]
09 | Устинья Иларионова: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [6]
10 | Памфил Иларионов: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [6]
Примечание: от 1-го брака
- Дополнительная информация в записи
- от 1-го брака
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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