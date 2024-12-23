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Мелания Федорова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Мелания Федорова
Пол
жен
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
жена
Номер семьи
71
Номер в семье
2
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 71
01 | Маркиан Семенов: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Мелания Федорова: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена
03 | Агафон Маркианович: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын
04 | Тимофей Маркианович: 9 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын
05 | Елисавета Маркиановна: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - дочь
06 | Иларион Семенов: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
07 | Пелагея Мокеева: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [6]
08 | Гавриил Иларионов: 8 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [6]
09 | Устинья Иларионова: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [6]
10 | Памфил Иларионов: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [6]
Примечание: от 2-го брака
Дополнительная информация в записи
от 2-го брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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