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Ефим Лукьянов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Ефим Лукьянов
Пол
муж
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
приемыш [1]
Номер семьи
70
Номер в семье
2
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 70
01 | Аверьян Сампсонов: 68 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Ефим Лукьянов: 42 года | села Маклаково государственные крестьяне - приемыш [1]
03 | Анна Антипова: 43 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Никонар Ефимов: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
05 | Фекла Федорова: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [4]
06 | Лаврентий Ефимов: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
07 | Сергей Ефимов: 12 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
08 | Марья Ефимова: 7 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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