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Никита Егоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Никита Егоров
Пол
муж
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
67
Номер в семье
7
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 67
01 | Василий Евстафиев: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Параскева Лукина: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Егор Васильев: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Ксения Павлова: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Иван Егоров: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Ульяна Егорова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
07 | Никита Егоров: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
08 | Евдокия Андреева: 22 года | солдатка - сноха [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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