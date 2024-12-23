Феодор Афанасьев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Феодор Афанасьев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 1
- Возраст (месяцев)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1870
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 66
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 66
01 | Назар Казмин: 64 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Афанасий Назаров: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Агрипина Семенова: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Феодор Афанасьев: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
05 | Мелания Герасимова: 44 года | села Маклаково государственные крестьяне - сноха [1]
06 | Фекла Сергеева: 15 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [5]
07 | Павел Сергеев: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [5]
08 | Захар Сергеев: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [5]
09 | Надежда Сергеева: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [5]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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