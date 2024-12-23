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Лука Семенов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Лука Семенов
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1863
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
63
Номер в семье
6
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 7об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 63
01 | Семен Афанасьев: 38 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Татьяна Сергеева: 38 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Метфей Семенов: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Елисавета Казмина: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Степан Семенов: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Лука Семенов: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Ананий Семенов: , 10 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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