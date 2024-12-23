Семен Димитриев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Семен Димитриев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1870
- Родственная связь
- сын [6]
- Номер семьи
- 62
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 7об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 62
01 | Василий Зеновьев: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Онисим Зеновьев: 41 год | села Маклаково государственные крестьяне - брат [1]
03 | Гликерия Зеновьева: 35 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сестра [1]
04 | Настасья Никифорова: 64 года | села Маклаково государственные крестьяне - мачеха [1]
05 | Степанида Самуилова: 55 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
06 | Димитрий Васильев: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Ксения Яковлева: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [6]
08 | Никита Димитриев: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [6]
09 | Семен Димитриев: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [6]
10 | Настасья Савельева: 41 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
11 | Хритинья Онисимова: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
12 | Андрей Онисимов: 8 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
13 | Егор Онисимов: 6 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
14 | Ион Онисимов: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
15 | Евдокия Онисимова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
16 | Ирина Гаврилова: 29 лет | солдатка -
17 | Пелагея Никитина: 9 лет | дочь [16]
18 | Лукия Никитина: 6 лет, 6 месяцев | дочь [16]
Примечание: от 2-го брака
- Дополнительная информация в записи
- от 2-го брака
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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