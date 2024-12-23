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Василий Зеновьев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Василий Зеновьев
Пол
муж
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
глава
Номер семьи
62
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 7об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 62
01 | Василий Зеновьев: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Онисим Зеновьев: 41 год | села Маклаково государственные крестьяне - брат [1]
03 | Гликерия Зеновьева: 35 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сестра [1]
04 | Настасья Никифорова: 64 года | села Маклаково государственные крестьяне - мачеха [1]
05 | Степанида Самуилова: 55 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
06 | Димитрий Васильев: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Ксения Яковлева: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [6]
08 | Никита Димитриев: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [6]
09 | Семен Димитриев: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [6]
10 | Настасья Савельева: 41 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
11 | Хритинья Онисимова: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
12 | Андрей Онисимов: 8 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
13 | Егор Онисимов: 6 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
14 | Ион Онисимов: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
15 | Евдокия Онисимова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
16 | Ирина Гаврилова: 29 лет | солдатка -
17 | Пелагея Никитина: 9 лет | дочь [16]
18 | Лукия Никитина: 6 лет, 6 месяцев | дочь [16]
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Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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