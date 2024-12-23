Василий Феодулов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Феодулов

Василий Феодулов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Василий Феодулов
Пол
муж
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1832
Родственная связь
деверь [1]
Номер семьи
61
Номер в семье
5
Сословие
в бессрочном отпуске рядовой
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 7об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 61
01 | Фотиния Агафонова: 40 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Татьяна Игнатова: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
03 | Захар Игнатов: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Марфа Дмитриева: 10 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Василий Феодулов: 39 лет | в бессрочном отпуске рядовой - деверь [1]
Примечание: холост
Дополнительная информация в записи
холост
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.