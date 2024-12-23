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Мавра Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Мавра Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
60
Номер в семье
3
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 7
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 60
01 | Василий Парамонв: 43 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Ксения Еремова: 43 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Мавра Васильева: 10 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
04 | Савва Васильев: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Дарья Васильева: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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