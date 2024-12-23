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Ефим Петров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Ефим Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1870
Родственная связь
сын [9]
Номер семьи
58
Номер в семье
10
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 7
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 58
01 | Иван Никитин: 52 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Татьяна Максимова: 57 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Иван Иванов: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Марья Семенова: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Феоктиста Иванова: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Кондратий Иванов: 2 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
07 | Мартин Иванов: 15 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
08 | Фекла Иванова: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
09 | Варвара Онисимова: 18 лет | солдатка - сноха [1]
10 | Ефим Петров: 1 год, 6 месяцев | сын [9]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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