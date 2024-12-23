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Кондратий Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Кондратий Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1869
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
58
Номер в семье
6
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 7
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 58
01 | Иван Никитин: 52 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Татьяна Максимова: 57 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Иван Иванов: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Марья Семенова: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Феоктиста Иванова: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Кондратий Иванов: 2 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
07 | Мартин Иванов: 15 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
08 | Фекла Иванова: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
09 | Варвара Онисимова: 18 лет | солдатка - сноха [1]
10 | Ефим Петров: 1 год, 6 месяцев | сын [9]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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