Павел Семенов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Павел Семенов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 55
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 7
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 55
01 | Павел Семенов: 44 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Марья Никифорова: 41 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Иван Павлов: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Акилина Лупнова: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Анна Павлова: 10 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
06 | Савватий Павлов: 7 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Евдокия Павлова: 2 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
08 | Иван Семенов: 33 года | в бессрочном отпуске фейверк - брат
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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