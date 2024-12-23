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Семен Семенов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Семен Семенов
Пол
муж
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1858
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
54
Номер в семье
6
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 7
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 54
01 | Семен Антонов: 52 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Ирина Исаева: 47 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Никита Семенов: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Наталья Игнатова: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Филипп Семенов: 12 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Семен Семенов: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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