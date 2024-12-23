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Фекла Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Фекла Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
сноха [1]
Номер семьи
53
Номер в семье
9
Сословие
солдатка
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 6об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 53
01 | Марфа Никифорова: 59 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Гавриил Исидоров: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Иеремий Исидоров: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Агафья Исидорова: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Евфимия Афанасьева: 33 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
06 | Марья Гавриилова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
07 | Феоктиста Гавриилова: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
08 | Стефанида Никифорова: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
09 | Фекла Иванова: 21 год | солдатка - сноха [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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