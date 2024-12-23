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Марфа Никифорова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Марфа Никифорова
Пол
жен
Возраст (лет)
59
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
глава
Номер семьи
53
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 6об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 53
01 | Марфа Никифорова: 59 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Гавриил Исидоров: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Иеремий Исидоров: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Агафья Исидорова: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Евфимия Афанасьева: 33 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
06 | Марья Гавриилова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
07 | Феоктиста Гавриилова: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
08 | Стефанида Никифорова: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
09 | Фекла Иванова: 21 год | солдатка - сноха [1]
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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