Николай Иларионов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Николай Иларионов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 52
- Номер в семье
- 4
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 6об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 52
01 | Дорофей Исидоров: 55 лет | отставный унтер-офицер - глава
02 | Иларион Исидоров: 33 года | брат [1]
03 | Марфа Евдокимова: 25 лет | жена [2]
04 | Николай Иларионов: 16 лет | сын [2]
05 | Севастьян Иларионов: 4 года, 6 месяцев | сын [2]
06 | Иван Иларионов: 3 года, 6 месяцев | сын [2]
07 | Семен Иларионов: 5 лет, 6 месяцев | сын [2]
08 | Евдокия Самуилова: 40 лет | солдатка -
Примечание: от 1-го брака
- Дополнительная информация в записи
- от 1-го брака
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.