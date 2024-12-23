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Марфа Евдокимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Марфа Евдокимова
Пол
жен
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1846
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
52
Номер в семье
3
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 6об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 52
01 | Дорофей Исидоров: 55 лет | отставный унтер-офицер - глава
02 | Иларион Исидоров: 33 года | брат [1]
03 | Марфа Евдокимова: 25 лет | жена [2]
04 | Николай Иларионов: 16 лет | сын [2]
05 | Севастьян Иларионов: 4 года, 6 месяцев | сын [2]
06 | Иван Иларионов: 3 года, 6 месяцев | сын [2]
07 | Семен Иларионов: 5 лет, 6 месяцев | сын [2]
08 | Евдокия Самуилова: 40 лет | солдатка -
Примечание: от 2-го брака
Дополнительная информация в записи
от 2-го брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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