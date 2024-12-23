Васса Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Васса Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1860
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 50
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 6об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 50
01 | Иван Федоров: 38 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Мавра Никифорова: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Захар Иванов: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Васса Иванова: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Петр Иванов: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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