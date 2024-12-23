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Иван Федоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Иван Федоров
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1833
Родственная связь
глава
Номер семьи
50
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 6об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 50
01 | Иван Федоров: 38 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Мавра Никифорова: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Захар Иванов: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Васса Иванова: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Петр Иванов: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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