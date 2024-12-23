Яков Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Егоров

Яков Егоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Яков Егоров
Пол
муж
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
сын [10]
Номер семьи
49
Номер в семье
11
Сословие
в бессрочном отпуске рядовой
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 6об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 49
01 | Евдокия Хритонова: 62 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Никита Егоров: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Василий Егоров: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Евфросинья Семенова: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
05 | Филимон Никитин: 10 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
06 | Агафья Никитина: 7 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
07 | Матрона Никитина: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
08 | Яков Никитин: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
09 | Евдокия Михайлова: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
10 | Параскева Аксенова: 39 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сноха [1]
11 | Яков Егоров: 42 года | в бессрочном отпуске рядовой - сын [10]
12 | Агафья Нестерова: 34 года | жена [11]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.