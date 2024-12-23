Евдокия Михайлова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Евдокия Михайлова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 49
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 6об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 49
01 | Евдокия Хритонова: 62 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Никита Егоров: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Василий Егоров: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Евфросинья Семенова: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
05 | Филимон Никитин: 10 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
06 | Агафья Никитина: 7 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
07 | Матрона Никитина: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
08 | Яков Никитин: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
09 | Евдокия Михайлова: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
10 | Параскева Аксенова: 39 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сноха [1]
11 | Яков Егоров: 42 года | в бессрочном отпуске рядовой - сын [10]
12 | Агафья Нестерова: 34 года | жена [11]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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