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Василий Егоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Василий Егоров
Пол
муж
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
49
Номер в семье
3
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 6об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 49
01 | Евдокия Хритонова: 62 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Никита Егоров: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Василий Егоров: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Евфросинья Семенова: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
05 | Филимон Никитин: 10 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
06 | Агафья Никитина: 7 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
07 | Матрона Никитина: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
08 | Яков Никитин: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
09 | Евдокия Михайлова: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
10 | Параскева Аксенова: 39 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сноха [1]
11 | Яков Егоров: 42 года | в бессрочном отпуске рядовой - сын [10]
12 | Агафья Нестерова: 34 года | жена [11]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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