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Синклитинья Логонова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Синклитинья Логонова
Пол
жен
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
44
Номер в семье
2
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 44
01 | Николай Тихонов: 48 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Синклитинья Логонова: 30 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Устинья Николаева: 6 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
04 | Евдокия Николаева: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Анна Николаева: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
Примечание: от 2-го брака
Дополнительная информация в записи
от 2-го брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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