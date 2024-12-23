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Парфирий Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Парфирий Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1868
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
41
Номер в семье
5
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 41
01 | Казьма Сергеев: 47 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Пелагея Исидорова: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Василий Казьмин: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Пелагея Иванова: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Парфирий Васильев: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Иван Васильев: , 4 месяца | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
07 | Петр Казьмин: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
08 | Евфимия Казьмина: 12 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Софья Казьмина: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
10 | Евдокия Казьмина: 4 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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