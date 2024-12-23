Парфирий Васильев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Парфирий Васильев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1868
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 41
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 6
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 41
01 | Казьма Сергеев: 47 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Пелагея Исидорова: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Василий Казьмин: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Пелагея Иванова: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Парфирий Васильев: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Иван Васильев: , 4 месяца | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
07 | Петр Казьмин: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
08 | Евфимия Казьмина: 12 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Софья Казьмина: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
10 | Евдокия Казьмина: 4 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.